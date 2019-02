La superpianta che potrebbe salvare la Terra

Afp

Può una pianta salvare il mondo? Non una pianta qualunque, anche se le piante svolgono già una funzione essenziale per la vita sul pianeta terra. La domanda corretta è: può farlo una super pianta?, ovvero una pianta dotata di super poteri, come se fosse un super eroe. Ci vuole molta cautela quando si rischia di spacciare i propri sogni per realtà, ma il progetto a cui sta lavorando un gruppo di scienziati in un prestigioso laboratorio della California, va preso molto sul serio.

Si chiama Ideal Plant, la ricerca della pianta ideale. Ed è il tentativo di creare una pianta in grado di combattere in modo significativo il riscaldamento globale. In che modo? Assorbendo quella che è considerata la causa scatenante del problema: l’anidride carbonica. Le piante già assorbono anidride carbonica, in quel processo noto come fotosintesi clorofilliana, ma poi la rilasciano quasi tutta.

È possibile fare in modo che invece la depositino nel terreno? E con quali effetti? Da questa considerazione è partito il team di Joanne Chory, una biologa che ha al suo attivo moltissimi riconoscimenti per le scoperte effettuate nel mondo delle piante e che dopo aver superato i 60 anni, ha deciso di dedicarsi al primo problema del pianeta: il riscaldamento globale. Si tratta, come è noto di ridurre moltissimo le emissioni inquinanti in poco tempo. Ma anche così, lo ha affermato a ottobre per la prima volta il massimo organismo mondiale che si occupa del tema, potrebbe non bastare: occorre levare dall’aria l’anidride carbonica prodotta finora.

Insomma, accanto alla riduzione delle emissioni serve un piano per sbarazzarsi di quello che già c’è. E la Ideal Plant sembra il sogno perfetto. Il rischio è che progetti come questo diventino un alibi per non cambiare modello industriale e stili di vita, sperando che la scienza possa compensare quello che noi non stiamo facendo. Ma la verità è che per riuscire a guarire il pianeta serve una combinazione di interventi molto ambiziosi. E come ha osservato il Financial Times, tra colonizzare Marte e sparare nello spazio un magico aerosol che pulisca l’aria, sperare in una super pianta non sembra proprio il sogno più improbabile.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.