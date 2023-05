AGI/Vista - “Abbiamo avuto le garanzie che chiedevamo. Credo che questo approccio rigoroso e serio del Governo aiuterà a spendere più e meglio. Ci rivedremo a breve, ma la quota urgente da finire entro luglio l'abbiamo individuata. Il Ministro ha dato prova di poter agire regione per regione, un metodo meritocratico che ci piace. Parlando di fondi che sono paralleli al Pnrr vanno resi complementari. Il Governo fanno bene a porgersi i problemi in anticipo. Non abbiamo parlato di Emilia-Romagna, ma di Piemonte, dove ha piovuto tanto, ma abbiamo retto molto bene”, le parole del Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, in seguito all'incontro con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev