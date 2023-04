AGI/Vista - "Porto il saluto e la solidarietà del M5s ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che che hanno messo in ginocchio il mondo dell'edilizia con l'incaglio della cessione dei crediti d'imposta". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando in piazza Don Bosco, a Roma, sul palco della mobilitazione nazionale dell'edilizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev