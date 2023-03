AGI/Vista - “La Regione non ha molte competenze in questo. La Baldassarri si riferiva alla pratica dell'utero in affitto, a quanto ho capito. Io credo che sia una pratica che non mi piace. Sul riconoscimento dei figli delle coppie arcobaleno credo ci sia stata molta confusione e la Cassazione abbia dato risposte chiare. Poi non ho letto la norma”, le parole di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, dopo l'incontro con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev