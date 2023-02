Lupi: “Incontro Macron-Zelensky? Sarebbe stato meglio non farlo prima del Consiglio Ue”

(Agenzia Vista) Roma 09 febbraio 2023 “Consiglio Ue? Intanto credo che sia ancora una volta per testimoniare, come ha fatto anche oggi Giorgia Meloni che o l'Ue è unita ad affrontare le grandi sfide, dall'aiuto all'Ucraina fino all'emergenza immigrazione alla politica energetica o perde la sua partita. Macron è Presidente della Francia e fa bene a invitare chi vuole ma invitare Zelensky il giorno prima un evento importante che l'unità dell'Ue nei confronti del Popolo Ucraino, credo che sarebbe stato meglio non farlo”. Così Maurizio Lupi leader di Noi Moderati a Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev