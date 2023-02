Calderoli: “Potenzialità del Sud saliranno con autonomia regioni all'80%”

(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Il Nord ha già espresso l'80-85% delle sue potenzialità, quelle del Sud sono al 50% e possono arrivare al 90%. Se qualcuno teme di essere danneggiato, anche le Regioni che non dovessero chiedere nessuna forma in più di autonomia non perderanno un euro, il fondo perequativo verticale funzionerà anche nei loro confronti, ci saranno tutti gli interventi speciali perché tutti possano partire dallo stesso livello”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Autonomie Roberto Calderoli nel corso della chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali nel Lazio. / Facebook Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev