Conte: “Primi 100 giorni Governo assolutamente insufficienti e negativi”

(Agenzia Vista) Milano 7 febbraio 2023 “Voto assolutamente insufficiente e negativo, è un Governo che con la manovra ne ha fatta una recessiva, senza investimenti e coraggio, all'insegna dell'austerity. In questi primi cento giorni si è mangiata tutte le promesse fatte in campagna elettorale”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev