Agricoltura, la Lombardia sperimenta i droni nelle coltivazioni di Olivi

AGI/Vista - Novità in Lombardia, prima Regione a sperimentare i droni nelle coltivazioni, precisamente in olivicoltura. L'agricoltura lombarda per garantire integrità e varietà delle sue produzioni combatte da anni i pesanti danni causati da insetti alieni e malattie. Regione Lombardia ha sviluppato un piano che prevede l'utilizzo del drone per la distribuzione di prodotti fitosanitari a protezione delle colture; un programma di azioni che è partito dalla sperimentazione su riso e vite e ora interessa anche le coltivazioni olivicole. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev