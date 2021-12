AGI/Vista - "Vogliamo entrare sul personale? Mi sono sospeso come professore quando sono entrato in politica e non percepisco più compensi così come ho chiuso le parcelle da avvocato in quel momento. Le mie dichiarazioni dei redditi sono trasparenti" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ad Atreju 2021. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev