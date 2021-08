AGI/Vista - "E doveroso ricordare le 43 vittime e doveroso soprattutto venire ogni anno a promettere che non accada mai più. Questo memoriale non è solo un ricordo per chi non c'è più, ma soprattutto un monito per chi c'è e per chi ci sarà che una cosa del genere non possa accadere nuovamente". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, durante la commemorazione per le 43 vittime del ponte Morandi di Genova, a tre anni dal crollo. Comune Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev