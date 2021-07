AGI/Vista - "Io credo che basti guardare il numero di vaccinazioni e di prenotazioni delle ultime 24 ore per capire che evidentemente il sistema del Green pass sta funzionando. Ci sono Regioni, come il Friuli Venezia Giulia, in cui si è registrato un incremento di oltre il 1000 % di richieste di vaccinazioni. Il Commissario Figliuolo diceva ieri che ci sono dati che oscillano tra il 15 % in più rispetto a prima dell'introduzione del Green pass, fino ad aree del Paese con oltre il 200 % in più di prenotazioni. Sono i dati a parlare. Noi non lo facciamo per vessare gli italiani. Sappiamo che c'è la maggioranza degli italiani che si è già vaccinata, un'altra parte sta vaccinarsi e non si capisce perché l'Italia debba pagare un prezzo in termini di crisi economica e sanitaria perché un'altra parte non vuole farlo" lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi di Maio, a margine del Giffoni Film Festival. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev