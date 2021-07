AGI/Vista - "L'appello a livello nazionale è quello di capire bene questa nuova fase, che va interpretata: a noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro perchè lo scenario è oggettivamente cambiato, c'è la vaccinazione, qualche riflessione va fatta. I 254 positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma significa che il virus sta circolando. I 3 ricoverati in intensiva nelle ultime 48 ore, sono cinquantenni non vaccinati. A oggi chi è vaccinato non è un elemento importante, perchè o è asintomatico o pauci sintomatico. Se c'è una certezza è che un certo 'murò il vaccino ce lo garantisce". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa sui numeri del Covid. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev