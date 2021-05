AGI/Vista - "Il Governo fa rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta, ovvero il ponte sullo Stretto di Messina. Clamoroso voltafaccia del M5s per un'opera faraonica che sottrarrà risorse importanti al Paese, mentre la Sicilia ha altre priorità come l'acqua potabile e i trasporti regionali". Così Angelo Bonelli dei Verdi durante il flashmob a Montecitorio per dire no a l ponte sullo Stretto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev