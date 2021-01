Il varo della Costa Toscana, la nuova nave che entrerà in servizio a dicembre 2021

Agi/Vista - La nuova nave di Costa Crociere ha ufficialmente toccato il mare per la prima volta con l’allagamento del bacino presso i cantieri Meyer di Turku, in Finlandia. Costa Toscana, che omaggia le eccellenze della Regione, è la terza del Gruppo alimentata a gas naturale liquefatto, per abbattere in maniera significativa le emissioni, sia in mare sia durante le soste in porto. Entrerà in servizio a dicembre 2021 in Brasile, una volta completato l’allestimento degli interni. (Alexander Jakhnagiev)