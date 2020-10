(Agenzia Vista) Roma, 2 ottobre 2020 Covid, Zingaretti: “Mascherine all’aperto obbligatorie nel Lazio. Misura per evitare inasprimenti” “Da domani, 3 ottobre, novità importanti per contenere la curva del Covid. Obbligo di mascherine all’aperto per tutto il giorno. I numeri consigliano di prendere precauzioni. Le regole non sono molte: distanza, mascherina, igiene ma ni e no luoghi affollati. Misure che prendiamo sono utili per evitare nuovi inasprimenti” queste le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi tamponi salivari all’Ospedale Spallanzani di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev