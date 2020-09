Oms: "Il mondo era impreparato al Covid" 

AGI - "Il Covid 19 ha mostrato che tutto il mondo era di gran lunga impreparato. Ma con umiltà e stando insieme possiamo fare piani per il lungo periodo investendo in salute e precauzioni. Questa non è beneficienza ma un investimento nel futuro di tutti" queste le parole del direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'organizzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev