Le immagini della valanga sull'Abetone

AGI - "Non dovrebbero esserci persone coinvolte sotto la valanga" che si è staccata in Val Sestaione, vicino ai rilievi dell'Abetone (Pistoia), nella zona del Lago Nero. È quanto fa sapere il soccorso alpino dell Toscana. I tecnici della Stazione Appennino, insieme a Soccorso Alpino Guardia di Finanza, si stanno recando sul luogo del distacco, tra i 1600-1700 metri di altezza, per effettuare la bonifica della zona. Sta effettuando un sorvolo della zona l'Elisoccorso Pegaso3 e sono in arrivo squadre di altre stazioni della Toscana in supporto.