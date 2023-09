L'Italia in finale degli Europei di Volley, battuta la Francia

AGI - Una grande Italia supera la Francia per 3-0, in un Palaeur gremito, e vola in finale degli Europei di volley, dove sabato alle 21 affronterà la Polonia, uscita vincente nello scontro con la Slovenia per 3-1. La Nazionale di casa si è imposta sui campioni olimpici in carica con i parziali di 25-21, 25-19, 25-23.

Gara magistrale degli azzurri di Ferdinando De Giorgi, quasi sempre avanti nel match fino al terzo, decisivo set, deciso sul 24-22, dopo una disperata rimonta dei transalpini, dall'errore in battuta di Ngapeth.

Mattarella assisterà alla finale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella assisterà alla finale dei Campionati europei di pallavolo maschile tra Italia e Polonia in programma sabato alle ore 21 al Palazzo dello Sport di Roma. A darne comunicazione è il presidente del Coni, Giovanni Malagò.