AGI - Con un'altra vittoria per 3-0, la settima in altrettante uscite ai Campionati Europei, l'Italia femminile della pallavolo ha piegato la Francia. Grazie a questo successo, maturato a Firenze, in un Palazzo Wanny con tribune gremite, le azzurre hanno ottenuto il pass per le semifinali del torneo continentale. Questi i parziali del match odierno: 25-14 29-27 25-13.

Ancora una volta, nel team allenato da Davide Mazzanti, Paola Egonu si è accomodata inizialmente in panchina. L'apporto della campionessa azzurra è stato comunque importante nel momento delicato del match, a metà del secondo set. Titolare, come opposto, la russa naturalizzata italiana Ekaterina Antropova, a tratti devastante e determinante nella fase finale della seconda frazione (quando ha ripreso il posto il campo, con la contemporanea uscita di Egonu).

Sugli spalti a tifare per le azzurre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione. In semifinale Myriam Sylla e compagne attendono la vincente della sfida fra Turchia e Polonia, in scena domani.