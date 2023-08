AGI - Nella magica e spettacolare cornice dell'Arena di Verona, davanti a 9.538 spettatori, l'Italia ha debuttato agli europei di pallavolo femminili battendo la Romania 3 a 0 (25-19; 25-19; 25-15). Le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti, detentrici del titolo continentale, hanno dimostrato superiorità sin dall'inizio con le romene che hanno cercato di accorciare le distanze nella prima parte del terzo set ma poi hanno ceduto a capitan Myriam Sylla.

Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo l'arrabbiatura dello scorso anno, è partita dalla panchina. Per Antropova 8 punti, 7 per Alice Degradi.

L'Italia è stata inserita nel girone B. Ora le azzurre si trasferiranno all'Arena di Monza per due match, venerdì 18 alle ore 21 contro la Svizzera e sabato 19, sempre alle 21, contro la Bulgaria. La prima fase dell'Italvolley femminile proseguirà al PalaRuffini di Torino per la sfida contro la Bosnia Erzegovina (martedì 22 alle ore 21) e Croazia (mercoledì 23 alle 21).