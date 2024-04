Bandiera della Lazio con il 'sorcio'. Lo sfottò di Mancini dopo il derby

"Il derby vinto dopo tanto, con un mio gol, mi rende l'uomo più felice del mondo": parola di Gianluca Mancini, Gianluca Mancini, il difensore che ha regalato alla Roma il successo per 1-0 sulla Lazio. Fa però già discutere il gesto di sventolare una bandiera lanciatagli dai tifosi sotto la Curva Sud raffigurante un topo sullo sfondo biancoceleste: Mancini l'ha agitata per una decina di secondi davanti al feudo del tifo giallorosso, prima di rilanciarla verso gli spalti.

"Non vincevamo da tanto", ha ricordato Mancini ai microfoni di Dazn, "i tifosi se lo meritano. Loro ci sono sempre stati, anche quando abbiamo perso. Il gol mi rende felice, ma l'importante era vincere per la classifica e tutti i tifosi". "I pantaloncini li ho regalati ai tifosi, la maglia voglio tenerla per me", ha aggiunto il difensore, "sono contento, l'inchino è per questa fantastica curva. C'è un affetto reciproco". "Ho avuto qualche problemino fisico, ma nell'intervallo ho preso qualcosa", ha aggiunto, "in queste partite esco solo se ho la gamba rotta, in panchina starei troppo male. La vittoria ci dà la carica giusta e ci fa lavorare meglio. È una partita speciale, ma non finisce qui la stagione. Ci aspetta un mese molto intenso".

