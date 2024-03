Perché il confronto in classifica tra Sinner e Pietrangeli è impossibile

Però l’anno scorso a Indian Wells nella semifinale gemella di quella di domani vinse in due set Carlos. Adesso lo spagnolo, forse per pretattica, (chi ha letto ‘Winning ugly’, vincere sporco di Brad Gilbert conosce i trucchetti psicologici per indebolire l’avversario, primo tra tutti quello di riempirlo di complimenti) sembra aver già alzato bandiera bianca: “Sicuramente questa è la partita più difficile che dovrò affrontare quest’anno – ha detto - non so proprio come affronterò il match. Lui è senza ombra di dubbio il miglior giocatore di tennis al momento. Sta giocando incredibilmente bene e non è ancora stato sconfitto quest’anno.. Per me sarà una grande sfida e vedremo se sarò in grado di affrontarlo. Ho perso le ultime due partite contro di lui, per cui dovrò cercare di adattare il mio gioco e vedremo come andrà”.