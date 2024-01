Australian Open, agli ottavi Paolini e Alcaraz

AGI - L'Italia del tennis a Melbourne non è solo Jannik Sinner. A far compagnia al nostro tennista più forte agli ottavi arriva anche Jasmine Paolini: la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 31 Wta e 26^ testa di serie, vola agli ottavi di finale agli Australian Open battendo la russa Anna Blinkova in due set, 7-6 (1) 6-4, e agli ottavi affronterà un'altra tennista russa, Anna Kalinskaja reduce dalla vittoria sulla statunitense Stephens (8)6-7 6-1 6-4.

In campo maschile avanza senza problemi anche uno dei favoriti alla vittoria finale, in n.2 del mondo Carlos Alcaraz che ha raggiunto gli ottavi di finale strapazzando il 18enne cinese Juncheng Shang 6-1, 6-1, 1-0 prima che quest'ultimo si ritirasse per infortunio. Il 20enne spagnolo, vincitore degli US Open nel 2022 e Wimbledon nel 2023, affronterà adesso il serbo Kecmanovic che ha eliminato in cinque set (6-4 3-6 2-6 7-6 6-0) il semifinalista del 2023 Tommy Paul.

Altri risultati

3^ turno uomini: Hurkacz (Pol) b. Humbert (Fra) 3-6 6-1 7-6 (4) Cazaux (Fra) b. Griekspoor (Ned) 6-3 6-3 6-1;

3^ turno donne: Dodin (Fra) b. Burel (Fra) 6-2 6-4, Zheng (Chn) b. Wang (Chn) 6-4 2-6 7-6 (8), Kalinskaya (Rus) b. Stephens (Usa) 6-7 6-1 6-4, Yastremska (Ukr) b. Navarro (Usa) 6-2 2-6 6-1.

Iga Swiatek ko, Noskova agli ottavi

Clamoroso sulla Rod Laver Arena: la 19enne ceca Linda Noskova, n.50 del mondo, alla sua prima partecipazione nel tabellone principale degli Australian Open, elimina la tennista più forte del mondo, la polacca Iga Swiatek per 3-6 6-3 6-4 qualificandosi agli ottavi di finale provenendo dalle qualificazioni.