Impresa di Flavio Cobolli agli Australian Open, anche Musetti passa il primo turno

AGI - Grande partenza degli azzurri agli Australian Open: dopo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, sono arrivati i successi al primo turno anche per Lorenzo Musetti e soprattutto per Flavio Cobolli che arrivava dalle qualificazioni. Il 21enne carrarese, testa di serie numero 25, ha battuto il francese Benjamin Bonzi (numero 110) in quattro set, 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 6-2, in tre ore e 34 minuti. Il 21enne Cobolli, nato a Firenze ma residente a Roma, ha eliminato a sorpresa il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding: 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 al termine di una maratona di 4 ore.

© CHINE NOUVELLE/SIPA / AGF Lorenzo Musetti

Raggiante il classe 2002 numero 100 del mondo, alla prima vittoria in uno Slam e per di più contro un rivale forte che aveva tutto il tifo dalla sua parte: "Sono molto contento di come ho affrontato le difficoltà, e sono state tante", ha detto Cobolli, "sinceramente pensavo di averla persa, ma sul cambio del 5-4 ho guardato il mio team e ho visto che ancora ci credeva e mi incitava. Ho subito cambiato idea, ho provato a dare tutto hanno avuto ragione".

Flavio, 'Cobbo' per gli amici, è allenato da papà Stefano, maestro di tennis ed ex professionista. Tifosissimo della Roma (aveva giocato nelle giovanili giallorosse fino a 13 anni e mezzo ed è amico di Edoardo Bove), nell'aprile 2021 ha vinto il suo primo torneo da professionista ad Adalia, in Turchia e nel maggio successivo ha debuttato nel circuito ATP al 250 di Parma. Nel 2022 è arrivato il primo trionfo in un Challenger (Roseto degli Abruzzi) e l'ingresso nella top 200.

Quest'anno Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Monaco di Baviera, è entrato nel main draw agli Internazionali nella sua Roma, affronta (perdendoci, ma poco importa) Carlos Alcaraz nel primo turno del Roland Garros. Fino alla notte del 15 gennaio 2024, in cui ha vinto la sua prima partita in uno Slam.

Primo turno in chiaroscuro, invece, per le azzurre: Jasmine Paolini, al quinto tentativo nel main draw, è riuscita finalmente a superare un turno all'Australian Open. La numero 31 del mondo e numero 1 d'Italia ha sconfitto 6-3 6-4 Diana Shnaider, numero 92 Wta, che non aveva mai incontrato in carriera. Fuori Sara Errani, battuta all'esordio 6-4, 6-3 dall'australiana Storm Hunter.

Sempre nel tabellone maschile da registrare qualche eliminazione illustre: Stan Wawrinka ha ceduto al francese Adrian Mannarino (20) in cinque set (6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0), il canadese Denis Shapovalov si è arreso al ceco Jakub Mensik, (6-3, 7-5, 7-5) e Andy Murray ll'argentino Tomas Martin Etcheverry (6-4, 6-2, 6-2).

Ha superato il primo turno il russo Daniil Medvedev, testa di serie n.3, grazie al ritiro del francese Terence Atmane sul punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 a suo favore. Avanzano anche il greco Stefanos Tsitsipas (7) con il successo in quattro set (5-7, 6-1, 6-1, 6-3) sul belga Zizou Bergs, entrato in tabellone al posto dell'infortunato Matteo Berrettini, e l'americano Ben Shelton (16) che ha superato in tre set (6-2, 7-6 (2), 7-5) lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Tra le donne è partita bene l'americana Coco Gauff, testa di serie n.4, che ha battuto la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 6-3, 6-0. Passa il turno anche l'ucraina Elina Svitolina (19) che ha battuto l'australiana Taylah Preston per 6-2, 6-2.