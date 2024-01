Australian Open, buona la prima per Jannik Sinner

AGI - Esordio vincente per Jannick Sinner agli Australian Open. L'azzurro fresco di Coppa Davis, quarto nel ranking Atp e con tutte le intenzioni di arrivare in fondo al torneo, batte l'olandese Van de Zandshulp, numero 59 al mondo, tre set a zero (6-4; 7-5; 6-3). Vittoria e nemmeno un set lasciato all'avversario anche per l'altro italiano in gara, Matteo Arnaldi, che batte l'inglese Adam Walton 7-6, 6-2, 6-4.

"E' stata la mia prima partita della stagione e significa molto iniziare con una vittoria", ha commentato Sinner. "Questo è un torneo in cui mi piacerebbe giocare al meglio possibile e spero di poter mostrare di piùnel prossimo turno - ha aggiunto -. Fisicamente mi sento bene, in buona forma, il primo round non è mai facile quindi posso essere contento per oggi". La caccia al primo torneo del Grande Slam è appena iniziata.