Rafael Nadal non sarà in campo per gli Australian Open

AGI - "In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite da 5 set. Torno in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare". Lo scrive su X Rafael Nadal, annunciando che non sarà in campo per gli Australian Open.

"Ciao a tutti - dice il tennista - durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona notizia".

Nadal poi prosegue: "Ho lavorato molto duramente durante l'anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi. La notizia triste per me è di non aver potuto giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne. Restiamo comunque tutti ottimisti riguardo all'evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto".