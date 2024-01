L'ultimo anno (forse) di Andy Murray

AGI - Il tennista britannico Andy Murray, 36 anni, ha lasciato intendere che il 2024 potrebbe essere l'ultimo anno della sua carriera nel circuito ATP, dopo anni di lotta contro i problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Il due volte vincitore di Wimbledon inizierà la stagione al torneo di Brisbane, torneo di preparazione in vista degli Australian Open, che inizieranno il 14 gennaio.

Il nativo di Glasgow occupa attualmente il numero 42 delle classifiche mondiali ma è reduce da un finale di stagione molto difficile in cui ha vinto solo una partita degli ultimi quattro tornei disputati. Non è la prima volta che paventa l'idea di ritirarsi: voci su un'interruzione anticipata si erano rincorse dopo l'intervento chirurgico all'anca a cui si è sottoposto nel 2018.

Has Andy Murray finished his final pre-season?



The 36-year-old admits it could be the final ATP Tour of his career...#BBCTennis pic.twitter.com/3rTtJg7vBS — BBC Sport (@BBCSport) December 31, 2023

Lo scozzese ha dichiarato che potrebbe non giocare oltre il 2024 se il prossimo anno dovesse essere frustrante come quello appena trascorso. "Se mi trovassi in una situazione come quella in cui mi sono trovato alla fine di quest'anno, probabilmente non continuerei", ha dichiarato alla BBC. "Ma se fisicamente mi sentirò bene e i miei risultati saranno buoni, se mi rendessi conto di divertirmi, allora potrei continuare a giocare", ha detto.

"Vedremo come andrà il 2024, come mi sentirò fisicamente. Vorrei continuare ma potrebbe anche essere la mia ultima volta"

Murray ha vinto Wimbledon nel 2013 e nel 2016, oltre agli US Open nel 2012. Ha la stessa età del serbo Novak Djokovic, attuale numero uno del mondo e detentore del record di titoli del Grande Slam