Rafa Nadal torna sui campi dopo un anno di assenza

AGI - Dopo un anno di assenza dal tennis mondiale, Rafa Nadal torna sui campi per il Brisbane International. Al torneo di preparazione agli Australian Open, lo spagnolo affronterà un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

La data dell'incontro (domenica o lunedì) e il nome dell'avversario del 37enne ex numero uno del mondo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, si conosceranno sabato pomeriggio, a conclusione delle qualificazioni.

Tra i tennisti impegnati nella competizione ci sono l'austriaco Dominic Thiem e l'argentino Diego Schwartzman, due ex membri della Top 10 mondiale.

© NurPhoto/ AFP Rafa Nadal impegnato nella Coppa Davis del 2019

Nadal non gioca dalla sconfitta agli Australian Open nel gennaio 2023, dopo la quale ha subito due operazioni all'anca che hanno quasi causato la fine della sua carriera. Il suo ritorno a Brisbane, torneo per il quale ha ottenuto una "wild card", è atteso con ansia perché potrebbe trattarso del primo atto della sua ultima stagione.

"Mi sento bene", ha detto lo spagnolo in un evento promozionale a Brisbane. Nadal ha messo le mani avanti e ha affermato che "non si aspetta molto" dal suo ritorno in campo. "Non mi lamento, mi sento molto meglio di quanto sperassi un mese fa, ma secondo me oggi è impossibile pensare di vincere un torneo", ha spiegato, "niente è impossibile, ma per me il solo fatto di essere qui è una vittoria".