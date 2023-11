E Fognini si aggiudica la Copa Faulcombridge

AGI - Fabio Fognini ha vinto la Copa Faulcombridge, torneo Atp Challenger andato in scena sulla terra rossa di Valencia (in Spagna) con 118 mila euro di montepremi complessivo. Il tennista ligure, testa di serie numero 8 del tabellone e numero 131 del mondo, nell'atto conclusivo della kermesse ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 1 del seeding e 62 del ranking internazionale, col punteggio di 3-6 7-6 (8) 7-6 (3).

L'azzurro ha perso la prima frazione con il punteggio di 6-3. A ruota, nel secondo set, Fognini prima ha annullato un match-ball all'avversario sul 5-4, poi ha sciupato tre set-point (uno sul 6-5 in suo favore e due durante il tie-break, sul 6-5 e sul 7-6), infine ha annullato (a seguito di una palla contestata) un altro match-point al rivale iberico, che aveva già esultato, sull'8-7 al tie-break, vinto quindi dall'italiano per 10-8. Molto vibrante anche il terzo parziale, vinto nuovamente al tie-break dall'azzurro, questa volta a segno al secondo match-point e vincitore per 7-3.