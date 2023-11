Coppa Davis, Sinner batte Griekspoor. Olanda-Italia 1-1

AGI - Nessuna brutta sorpresa per l'Italia dal secondo incontro di Coppa Davis che vedeva in campo Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor. L'azzurro, n.4 del mondo, ha vinto 7-6 6-1 contro il n.1 olandese portando in parità la sfida Italia-Olanda dopo che nel primo match Matteo Arnaldi aveva perso contro Botic van de Zandschulp 7-6 al terzo set dopo aver fallito tre match point.

L'olandese freddo e fortunato nei momenti importanti ha avuto nella battuta la sua arma migliore mentre l'azzurro ha spesso ottenuto punti con dritto a uscire molto forte. Un peccato per i match point sprecati, soprattutto quello sul 6-5 e servizio dove Arnaldi ha giocato in maniera conservativa commettendo dopo un lungo palleggio un errore non forzato nel tentativo di fare una palla corta.

Decisivo adesso il doppio che vedrà in campo probabilmente per l'Olanda la coppia di specialisti Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, mentre Volandri schierera' di certo ancora Jannik Sinner al fianco di uno tra Simone Bolelli o Lorenzo Sonego.