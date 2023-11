Atp Finals: Sinner cerca l'impresa contro il maestro Djokovic

AGI - Alle 21 di stasera, con diretta su Rai 2 e Sky, andrà in scena a Torino l'attesissimo big match delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Davanti a un PalaAlpitour esaurito e pronto a spingerlo al successo, il 22enne altoatesino potrebbe già assicurarsi la qualificazioni alle semifinali dal girone verde in caso di vittoria in due set sul numero uno del mondo.

È la rivincita dell'ultima semifinale di Wimbledon che fu dominata da Nole, ma stavolta Sinner ci arriva più conspaevole al termine di una stagione che gli ha gia' regalato quattro titoli e che si chiuderà con la fase finale di Coppa Davis a Malaga (21-26 novembre).

"Quella con Nole sara' una sfida, una prova per tante cose messe insieme che mi dira' dove sono realmente", ha affermato Sinner. Nella partita d'esordio l'italiano numero quattro del mondo ha dominato Stefanos Tsitsipas mentre Djokovic ha sofferto per quasi tre ore per avere ragione di Holger Rune, prossimo avversario dell'altoatesino giovedi'. (AGI)Sar