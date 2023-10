Sinner batte Rublev e vola in finale a Vienna

AGI - Jannik Sinner è il secondo finalista del torneo Atp 500 di Vienna: battendo in due set il russo Andrej Rublev si è qualificato per il round finale dove ritroverà Daniil Medvedev, che oggi ha superato in due set il greco Tsitsipas.

Contro Rublev, Sinner si è imposto col parziale di 7-5/7-6, in un match tiratissimo (un'ora e 50 minuti di gioco) dove i due grandi 'rossi' (per via dei capelli) del circuito si sono sfidati senza timidezze. Decisivo un break nel primo set, mentre nel secondo il tennista di San Candido ha tolto il servizio all'avversario sul 4 pari, per poi subire un controbreak immediato, complice anche un doppio fallo. Tie break in altalena, fino al doppio fallo fatale di Rublev sul match point. Domani in finale Sinner ritroverà Medvedev, battuto in finale a Shanghai meno di un mese fa.