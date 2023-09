AGI - Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa al quinto set. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

La sfida tra l'azzurro numero 6 del mondo e il tedesco numero 12 è durata quattro ore e 41 minuti strappando ripetuti applausi e ovazioni al pubblico di Flushing Meadows. Zverev nei quarti affronterà Carlos Alcaraz, giustiziere dell'altro azzurro Matteo Arnaldi in tre set, 6-3, 6-3, 6-4.

La partita è stata durissima sul piano fisico e Sinner è stato condizionato dai crampi nel terzo set che non gli hanno permesso di portare a termine il match nelle migliori condizioni. Per Zverev 56 vincenti e 16 ace, per Sinner 50 vincenti ma anche 67 errori non forzati e 7 doppi falli.