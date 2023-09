Us Open, Arnaldi e Sinner agli ottavi di finale

AGI - Due italiani agli ottavi degli Us Open: il sempre più sorprendente Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il 22enne sanremese ha battuto il britannico numero 16 del mondo Cameron Norrie, semifinalista 2022 a Wimbledon, con un perentorio 6-3, 6-4, 6-3, e ora lo attende Carlos Alcaraz.

Successivamente l'altoatesino ha faticato per battere in quattro set lo svizzero lo svizzero Stanislav Wawrinka 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 3 ore di gioco e domani se la vedrà con Alexander Zverev che ha superato il bulgaro Dimitrov 6-7, 7-6, 6-1, 6-1.

Fuori tra le donne Lucia Bronzetti, superata in tre set dalla cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4. Il terzo turno raggiunto resta comunque il migliore risultato della carriera per la 24enne riminese in un torneo dello Slam.

Arnaldi domani sfiderà Carlos Alcaraz

"Quando ho visto il sorteggio e trovato Alcaraz nella parte del mio tabellone", ha raccontato il ligure, "ho pensato che quello doveva essere il mio obiettivo: giocare contro di lui, perché non mi è mai capitato di sfidare il numero uno". Per il 22enne azzurro, entrato per la prima volta a maggio nella Top 100, è già una grande impresa essere arrivato a sfidare il numero uno del mondo.

"Non voglio dire che giochiamo in modo simile, ma lui e' molto fisico, io penso di essere un po' fisico, uno che cerca di portare il match a lungo, ma ora vedremo", ha dichiarato dopo il successo sul britannico. In precedenza Arnaldi aveva eliminato il nuovo fenomeno francese Arthur Fils in un match di cinque set durato quasi quattro ore.