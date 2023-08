La brutta sconfitta di Musetti agli Us Open

AGI - Il francese Titouan Droguet, che non aveva mai giocato una partita nel circuito principale dell'ATP prima, ha sconfitto l'italiano Lorenzo Musetti, numero 20 del mondo, per raggiungere il secondo turno degli US Open dopo aver superato le qualificazioni. Il 22enne Droguet ha superato Musetti con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 in 3 ore e 40 di gioco.

Con una vittoria sul francese Alexandre Muller, Djokovic ha superato il primo turno degli US Open. Il serbo ha festeggiato il suo ritorno a New York dopo un anno di assenza superando Muller (numero 84 dell'ATP) 6-0, 6-2, 6-3 in un'ora e 34 minuti di gioco.

La stella serba, che nella sua carriera ha occupato la vetta dell'ATP per un record di 389 settimane, si è alternata in questa posizione fino a sette volte quest'anno con Alcaraz, il più grande rivale sulla sua strada per il 24esimo titolo del Grande Slam.