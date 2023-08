"Moria" di tennisti azzurri agli Us Open

AGI - Open degli Stati Uniti amari per i colori azzurri fino a questo momento. Inizio shock per l'Italia con cinque tennisti, due donne e tre uomini subito eliminati al primo turno. Tra le donne fa notizia la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. La 22enne di Fermo, 29esima testa di serie, si arrende 6-2 7-5 alla qualificata Kaia Juvan, numero 146 Wta.

Con lei torna anzitempo a casa anche Jasmine Paolini, anche se la sua sconfitta è meno clamorosa: la 27enne toscana, numero 35 del ranking, è stata sconfitta in tre set dalla lettone Jelena Ostapenko, 20esima testa di serie, con il punteggio di 6-2 4-6 6-1.

In campo maschile la notizia davvero clamorosa - e del tutto inattesa per i colori azzurri - è il ko in cinque set all'esordio del nostro secondo miglior tennista, Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno dal francese Titouan Droguet. Il tennista toscano, numero 18 della classifica Atp, è stato sconfitto dopo 3 ore e 40 di gioco col punteggio di 6-3, 0-6, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meno clamorosa, ma altrettanto dolorosa per i nostri colori la prematura uscita di scena di Marco Cecchinato, battuto dal russo Roman Safiullin in tre set, 6-4 6-2 6-2 e Stefano Travaglia, eliminato dallo statunitense Tommy Paul, con il punteggio di 6-2 6-3 4-6.

Gli Us Open vanno avanti e oggi l'Italia spera di invertire la tendenza negativa di questo inizio torneo. Tre tenniste azzurre e quattro uomini dalle 17 di oggi all'1.00 del 29 agosto scenderanno in campo.

Le donne sono Martina Trevisan contro la russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva alle ore 19, Camila Giorgi contro l'americana testa di serie n.3 Jessica Pegula alle ore 20 e Lucia Bronzetti contro la cena n. 12 del tavellone Barbora Krejcikova alle ore 22.15. In campo maschile si parte alle 17 con Matteo Berrettini contro il francese n.29 del tabellone Ugo Humbert.

Alla stessa ora in campo anche Matteo Arnaldi contro l'austrakliano Jason Murray Kubler; Lorenzo Sonego scenderà in campo alle 21.30 contro l'americano Nicolas Moreno de Alboran, mentre chiuderà il quartetto azzurro il nostro n.1, Jannick Sinner, ottava testa di serie del torneo, il cui esordio è previsto all'1.00 di notte contro il tedesco Yannick Hanfmann.