Al via gli Us Open, in campo Musetti e Cecchinato

AGI - L'attesa è terminata. Oggi prendono il via, sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, gli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. Ai nastri di partenza 12 azzurri: sette nel singolare maschile, con Stefano Travaglia che ha superato le qualificazioni, e cinque nel singolo femminile. In campo nella prima giornata di gare cinque italiani, tre uomini e due donne. Il primo di questi è Lorenzo Musetti, numero 18 del mondo e del seeding, che affronta il francese Titouan Droguet, proveniente dalle qualificazioni.

A ruota spazio all'azzurro reduce dal tabellone cadetto, ovvero Travaglia, che sfida lo statunitense Tommy Paul, numero 14 Atp e 14esima forza del Major a stelle a strisce. Quindi Marco Cecchinato, 109 del mondo, che non ha mai superato il primo ostacolo a New York e che è opposto al russo Roman Safiullin.

Per quanto riguarda il tabellone femminile subito in scena le prime due giocatrici azzurre del ranking internazionale: Elisabetta Cocciaretto gioca al debutto contro la qualificata slovena Kaja Juvan, mentre Jasmine Paolini sfida all'esordio la lettone Jelena Ostapenko, 20esima forza del seeding.

Per gli altri tennisti dello Stivale giornata di "riposo", in attesa delle partite di martedì. Nel day 2 spazio a quattro uomini italiani e a tre giocatrici azzurre. In campo fra circa 48 ore dunque a Jannik Sinner, numero 6 del mondo e del tabellone maschile, opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Poi Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, avversari rispettivamente del francese Ugo Humbert e del qualificato statunitense Nicolas Moreno de Alboran; quindi Matteo Arnaldi, che affronta l'australiano Jason Kubler.

Per le donne toccherà martedì a Camila Giorgi, in scena contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del mondo e del tabellone femminile, a Martina Trevisan, opposta alla russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva, e a Lucia Bronzetti, che debutta contro la tennista della Repubblica Ceca Barbora Krejcikova, numero 12 dell'ultima classifica Wta, pubblicata oggi.