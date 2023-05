Spettacolo di Fognini ai Roland Garros, batte Kubler e vola al terzo turno

AGI - La pattuglia azzurra del tennis torna in campo oggi al Roland Garros. Sei degli 11 tennisti italiani qualificati al secondo turno - 4 uomini e 2 donne - scendono di nuovo nell'arena parigina. Ad aprire le danze Fabio Fognini contro l'australiano Jason Kubler e Camila Giorgi contro l'americana n.3 del mondo Jessica Pegula.

Fognini al terzo turno

Il tennista ligure, dopo aver superato in tre set Felix Augee-Aliassime (in condizioni fisiche precarie, ad onor del vero), si ripete al secondo turno: 6-4 7-6 6-2 all'australiano Jason Kubler. Il 36enne ligure, ex n.1 d'Italia e attuale n.130 del mondo, non e' mai sembrato in difficolta' di fronte al suo avversario di cinque anni piu' giovane, n.69 del ranking Atp.

Camila Giorgi si ritira

Dura poco più di mezz'ora invece, l'impegno di secondo turno di Camila Giorgi, costretta a ritirarsi all'inizio del secondo set e a salutare il Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro).

Nel match che ha aperto il programma sul "Philipe Chatrier", la 31enne tennista di Macerata, n.37 WTA, si è ritirata per il riacutizzarsi del problema al ginocchio destro dopo aver perso 6-2 (in 37 minuti) il primo set del match di secondo turno contro la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding, che agli Open di tennis di Parigi vanta i quarti raggiunti dodici mesi fa.

Gli altri italiani attesi oggi

Gli altri italiani attesi oggi sono, tra gli uomini, Lorenzo Musetti contro Aleksandr Shevchenko, Matteo Arnaldi contro Denis Shapovalov, Lorenzo Sonego contro Ugo Humbert. Tra le donne in campo la rediviva Sara Errani contro Irina-Camelia Begu.