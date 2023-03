Djokovic salterà l'Indian Wells Masters perché non vaccinato

AGI - Il numero uno del ranking mondiale del tennis, Novak Djokovic, si è ritirato dall'ATP/WTA Indian Wells Masters in programma la prossima settimana. Lo hanno confermato gli organizzatori. Il campione serbo sarà sostituito da Nikoloz Basilashvili, si legge in un breve comunicato. Djokovic non può entrare negli Stati Uniti perché non è vaccinato contro il virus Covid-19, ma aveva presentato una petizione alle autorità statunitensi per ottenere un permesso speciale e partecipare ai tornei di tennis.

La prossima settimana, nel deserto della California, inizierà l'evento ATP 1000 di Indian Wells, seguito dal prestigioso torneo di Miami, al quale Djokovic non potrà partecipare a meno che le autorità statunitensi non cambino idea. Gli Stati Uniti continuano a non consentire l'ingresso nel Paese ai viaggiatori internazionali non vaccinati e la Transportation Security Administration ha recentemente indicato che la politica non cambierà almeno fino a metà aprile. Il direttore del torneo di Indian Wells, Tommy Haas, la Federtennis Usa e l'ex Top 10 John Isner avevano chiesto una deroga ma non è bastato: Djokovic, dunque, salterà la prima tappa del "Sunshine Double" come l'anno scorso.

Lo stato di vaccinazione di Djokovic lo ha visto espulso dall'Australia poco prima degli Australian Open del 2022. Dopo aver vinto Wimbledon, l'anno scorso ha perso anche gli US Open a causa della restrizione di viaggio. Tornato in Australia a gennaio, ha vinto gli Australian Open 2023, conquistando il 22 titolo di singolare del Grande Slam. La scorsa settimana ha portato a 20 la sua striscia di vittorie a Dubai, prima di cadere venerdì contro Daniil Medvedev in semifinale.