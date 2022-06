Berrettini vince il derby a Stoccarda, Sonego battuto in 3 set

AGI - Matteo Berrettini si aggiudica il derby italiano con Lorenzo Sonego nei quarti di finale al torneo Atp 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca il tennista romano, numero 10 del mondo e secondo favorito del tabellone ha sconfitto per 3-6 6-3 6-4 Lorenzo Sonego, numero 32 del mondo e sesto favorito del seeding. Per Berrettini, tornato in campo dopo un'operazione al polso, un successo importante sulla strada per Wimbledon.

SUPER MATTEO #Berrettini si aggiudica il derby con Sonego 3-6 6-3 6-4 e centra per la 2ª volta la semifinale di Stoccarda



Domani affronterà Otte per un posto in finale!#stayFIT | #tennis pic.twitter.com/mAJs0V0M7I — Federtennis (@federtennis) June 10, 2022