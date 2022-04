Wimbledon esclude i tennisti russi e bielorussi dal torneo

Wimbledon ha bandito i tennisti russi e bielorussi dal torneo 2022 quale sanzione per l'invasione dell'Ucraina. Tra gli atleti esclusi il numero due al mondo, Daniil Medvedev, e la tennista bielorussa (numero 4 al mondo) Aryna Sabalenka. Lo ha annunciato The All England Lawn Tennis Club in un comunicato, esprimendo "profondo rammarico" per la misura assunta.