Esordio amaro per Berrettini alle Atp Finals. Si ritira per infortunio contro Zverev

AGI - Esordio sfortunato per Matteo Berrettini alle Atp Finals di Torino: il 25enne tennista romano si è infortunato e si è dovuto ritirare nella sfida con Alexander Zverev quando era sotto di un set, 7-6 al tie-break, e aveva perso il primo game del secondo.

Berrettini ha avvertito una fitta all'addome e ha chiamato l'intervento del medico trattenendo a stento le lacrime. Poco dopo l'annuncio del ritiro, l'abbraccio con il tedesco e l'uscita tra gli applausi del Pala Alpitour.

Not how any of us wanted this one to end



Matteo Berrettini retires from his #NittoATPFinals match vs Zverev in Turin... pic.twitter.com/Liglhhxta1