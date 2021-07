Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime. È in semifinale a Wimbledon

AGI - Matteo Berrettini batte in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime e vola in semifinale a Wimbledon dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere in tre set di Roger Federer.

Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3 reagendo a un grande momento di difficoltà a cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set quando avversario, sedicesima testa di serie del torneo londinese, era riuscito a portare dalla sua parte l'inerzia dell'incontro.

