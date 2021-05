AGI - La tennista giapponese Naomi Osaka si è ritirata dal Roland Garros di Parigi a seguito delle polemiche scaturite dal suo rifiuto di partecipare alle conferenze stampa del torneo. Con un post su Instagram ha detto ai propri sostenitori di voler "prendere del tempo e stare via per un po'".

"Quando sarà il momento giusto - ha scritto Osaka - discuteremo di quello che è giusto per i giocatori, per la stampa e i fan. Non sono una che parla facilmente in pubblico - ha spiegato la tennista giapponese - ho attacchi di ansia prima di parlare con i media".