Berrettini agli ottavi dell'Atp di Cincinnati. Vincono anche Djokovic e Murray

AGI - Nella notte italiana Matteo Berrettini ha giocato e vinto la sua prima partita al torneo di Cincinnati che, a causa Covid, quest'anno si gioca a Flushing Meadows, casa newyorchese degli Us Open. L'azzurro ha superato il qualificato finlandese Ruusuvuori, 21 anni e numero 100 del mondo, in 2 ore e 40' con il punteggio finale di 6-4 6-7 7-5. Al prossimo turno, gli ottavi di finale, lo attende la sfida con l'americano Reilly Opelka.

In campo è sceso anche il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che ha superato l'ostacolo lituano Ricardas Berankis, numero 72 del mondo. Il serbo, nonostante qualche problema muscolare al collo, ha chiuso il match in due set: 7-6 6-4. La sfida più attesa, quella tra Alexander Zverev e Andy Murray, si è risolta con il successo dello scozzese per 6-3 3-6 7-5.

L'ex numero del mondo, colpito da numerosi infortuni negli ultimi anni, torna a battere un "top ten player" (ultima volta fu nel 2017) e rilancia le sue ambizioni di risalita in classifica. Test fondamentale per Murray sarà il prossimo match con un altro giocatore di primo livello come Milos Raonic. Eliminato invece Dominik Thiem, numero 2 del tabellone, preso a pallate da Filip Krajinovic (6-2 6-1). Avanzano Tsitsipas, 6-1 6-3 a Kevin Anderson, e John Isner, 4-6 7-6 7-6 a Millman.

In campo femminile da registrare l'esordio faticoso di Serena Williams, vittoriosa ma solo al tie-break del terzo set dopo quasi tre ore di battaglia contro l'olandese Arantxa Rus, e quello in rimonta della giapponese Naomi Osaka, 6-7 6-4 6-2, su Karolina Muchova.