Ultima sciata prima dell'Australia, i saluti di Jannik Sinner

AGI - Ancora per un giorno, a Santo Stefano, Jannick Sinner si è rilassato lasciando la racchetta da tennis e impugnando le racchette da sci. Ancora qualche ora sulla bellissima pista di casa a Sesto Pusteria a sfoggiare uno stile impeccabile (da bambino era campione italiano), prima di tornare sul campo da tennis per ricominciare la preparazione in vista di un 2024 che potrebbe proiettarlo dove nessun italiano è mai arrivato.

Il campione azzurro, eroe di Coppa Davis, ha salutato la neve e la sua Sesto con un'ultima discesa sugli sci che ha postato sui suoi canali social.

"Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo", ha scritto Sinner. Tra pochi giorni partirà per l'Australia dove dovrà iniziare la preparazione in vista degli Australian Open, primo torneo del Grande Slam in cui è uno dei favoriti.

La pista su cui Jannik Sinner si è concesso l'ultima discesa prima di tornare sui campi da tennis è quella del Belvedere tra la vetta della montagna sopra Brunico e Valdaora a Plan de Corones in Val Pusteria a circa quaranta minuti di auto dalla sua Sesto.

Sinner, Sonego e il capitano di Coppa Davis, Volandri

Dopo aver trascinato l'Italia alla conquista della Coppa Davis a fine novembre a Malaga e prima mostrato la sua classe alle Atp Finals di Torino dove ha sconfitto il fuoriclasse Novak Djokovic (il serbo si è poi rifatto in finale), Sinner si è concesso un periodo di riposo in famiglia, lontano dai riflettori, in Alta Val Pusteria.

Tra pochi giorni il tennista altoatesino inizierà a preparare le valigie per partire alla volta dell'Australia: dal 14 gennaio scatteranno gli Australian Open. Nel 2024 per Sinner ci saranno anche le Olimpiadi di Parigi.