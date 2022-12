Il campione dello sci austriaco Mayer annuncia il ritiro

AGI - Il campione austriaco dello sci alpino, Matthias Mayer ha clamorosamente annunciato il ritiro dalle competizioni dopo aver svolto questa mattina la ricognizione del tracciato del supergigante di Coppa del mondo di Bormio. Dopo quello annunciato nei giorni scorsi dallo svizzero Beat Feuz, un'altra stella dello sci alpino ha scelto la località valtellinese per dare l'addio alle competizioni.

Matthias Mayer retires from alpine ski competition with 3 Winter Olympic gold medals and 1 bronze .



