Olimpiadi invernali 2026, Milano e Cortina la prossima settimana si giocano tutto

Lunedì è il giorno in cui atterra a Venezia la Commissione del CIO, chiamata a valutare sul posto la candidatura delle due città italiane in tandem per i giochi d'inverno fra 5 anni. Il sopralluogo durerà fino a sabato. La scelta avverà il 24 giugno a Losanna