Strepitosa Brignone, cade due volte ma alla fine trionfa 

Brignone oggi ha centrato la sesta vittoria stagionale (record personale), dopo la doppietta del 2-3 dicembre a Mont-Tremblant in Canada, il successo in supergigante del 17 dicembre in Val d'Isère, quello del 3 marzo sempre in superg e quello in gigante del 9 marzo ad Are. Con il successo di Saalbach, Federica consolida il primato nella classifica delle atlete italiane più vincenti di sempre. Con 68 podi complessivi, Brignone si porta a un solo podio da Gustavo Thoeni con 69 e a venti da Alberto Tomba. Inarrivabile a quota 103 lo sportivo italiano degli sport invernali più volte sul podio in Coppa del mondo, Armin Zoeggeler. "Forse ho spinto troppo, ero troppo arretrata, sono scivolata e ho pensato 'la gara è andata' poi anche sotto sono andata larga in una porta e di nuovo ho pensato che fosse finita - ha commentato Federica Brignone - sono arrivata al traguardo e mi sono vista in testa, è stato davvero bellissimo". Parlando di Gut-Behrami, l'azzurra ha detto, "è una grande campionessa e io la stimo molto, la stagione che ha fatto è stata stupenda, sono tanti anni che sciamo insieme, ma lei ha cominciato a vincere prima di me". Brignone ritornerà in gara il prossimo fine settimana in occasione delle finali di Coppa dedicate alle discipline veloci. Sempre a Saalbach, venerdi' sono in programma le due prove di supergigante, sabato la discesa libera femminile e domenica la discesa maschile.