Addio a Kurt Hamrin, ala-bomber svedese dal cuore viola

Hamrin era arrivato in Italia nel 1956 acquistato dalla Juventus: nella seconda stagione finì in prestito al Padova, realizzando 20 gol, e centrò il secondo posto con la nazionale ai Mondiali del 1958 giocati proprio nella sua Svezia. Quell'anno approda alla Fiorentina per sostituire Julinho e in viola realizzerà 151 reti in 289 presenze, il secondo miglior marcatore gigliato di sempre dopo Gabriel Batistuta (152 ma con una tripletta finale molto cercata dai compagni che a Hamrin un po' dispiacque), conquistando due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa delle Alpi e una Mitropa.